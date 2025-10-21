Χαμός στη Σιβιτανίδειο: Εξωσχολικός χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Ένα ακραίο βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στη Σιβιτανίδειο Σχολή, όταν εξωσχολικός εισήλθε στον χώρο και άρχισε να τα βάζει με το προσωπικό.



Ο εξωσχολικός, 21 ετών, μπήκε στον χώρο της σχολής περί τις 12:30 σήμερα (21/10) και επιτέθηκε σε καθηγητές που του ζήτησαν να φύγει, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μάλιστα, ο 21χρονος δεν δίστασε να χαστουκίσει τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο. Κλήθηκε η αστυνομία και ο εν λόγω συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.