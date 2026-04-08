Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στα Χανιά 37χρονος που παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής έπειτα από καταγγελία εις βάρος του, σύμφωνα με την οποία φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ένα κορίτσι 14 ετών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το flashnews.gr, η 14χρονη αποκάλυψε τι συνέβη και μαζί με τους γονείς της, προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του καθηγητή, με τις αστυνομικές αρχές των Χανίων να κινητοποιούνται γρήγορα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον 37χρονο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

