Χανιά: Αλλάζει τροπάριο ο 22χρονος δολοφόνος - Το όπλο ήταν για «μπαλωθιές»

Νέες πληροφορίες για τη στυγνή δολοφονία που έλαβε χώρα στα Χανιά, σε πανηγύρι στο Έλος Κισσάμου, οι οποίες αντικρούουν τις αναφορές μαρτύρων, και την αρχική απολογία του 22χρονου δράστη.

Μέχρι τώρα, ο 22χρονος υποστήριξε πως ενώ βρισκόταν στην εορταστική εκδήλωση με την οικογένειά του, το θύμα, ο 52χρονος δηλαδή, κινήθηκε προς το μέρος του απειλητικά, εξακοντίζοντας ύβρεις, αναφέρει το MEGA.

«Θα δεις τι θα πάθεις», αναφέρει ο δράστης πως άκουσε από το θύμα, το οποίο φέρεται εκείνη τη στιγμή να έβγαλε κάτι από την τσέπη του, με τον 22χρονο να φοβάται για τη ζωή του, όπως υποστηρίζει, και να πυροβολά στο «ψαχνό».

Χανιά - Αλλάζει τροπάριο ο δράστης

Ένα κομβικό σημείο στην κατάθεση του 22χρονου είναι το όπλο του φόνου, ένα πυροβόλο πιστόλι, το οποίο μάλιστα ο θύτης υπέδειξε στις Αρχές, αφού αποφάσισε να συνεργαστεί.

Διαβάστε ακόμα: 28η Οκτωβρίου - Ο πιλότος του F-16 μετά τη viral πτήση: «Δεν περιγράφεται με λόγια η στιγμή»

Υποστηρίζει μάλιστα, στη γραμμή της απουσία προμελέτης του φόνου, πως έφερε το όπλο -το οποίο είναι παράνομο και ανήκει στον πατέρα του- στην εκδήλωση, επειδή επρόκειτο να ρίξει μπαλωθιές.

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία άσκησε η εισαγγελέας στον 23χρονο δράστη της δολοφονίας του 52χρονου στο χωριό Έλος Κισσάμου, στα Χανιά.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Το 22άρι πιστόλι με το οποίο σκότωσε τον θείο του, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς καθ' υπόδειξη του ίδιου, σε ένα χωράφι στο Ελαφονήσι, πάνω από 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας.

«Όταν συναντηθήκαμε στο γλέντι, με απείλησε ξανά. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου, έκανε μια απότομη κίνηση - νόμιζα ότι θα βγάλει κάτι - φοβήθηκα για τη ζωή μου και τον πυροβόλησα», είχε υποστηρίξει.

Χανιά: Οικογενειακή η «βεντέτα»

Διαφωνίες και μία σειρά διενέξεων ανάμεσα σε δύο οικογένειες στα Χανιά φαίνεται ότι όπλισαν το χέρι του νεαρού άνδρα.

«Υπήρχαν επεισόδια τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν ανάμεσά τους, τα οποία τα περισσότερα είναι καταγεγραμμένα αλλά τα επιβεβαιώνουν και πάρα πολλοί μάρτυρες.

Δεχότανε απειλές κατά το παρελθόν από το θύμα και φοβήθηκε και έγινε δυστυχώς το έγκλημα», ανέφερε ο συνήγορος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας.

«15 χρόνια δεν μιλούσαν οι οικογένειες, υπόβοσκε όμως πάντα ένα μίσος, ή για τη γη ή γιατί ενοχλούσαν τα ζώα του άλλου στον άλλο, "μη με κοιτάς, γιατί με κοίταξες"; Τον πρόδωσε το χωριό του, αν ρωτήσετε στο χωριό του για τον άνθρωπό μου μόνο άσχημα λόγια έχουν να σας πουν», δήλωσε στο Mega η σύζυγος του θύματος

Τη στιγμή που η οικογένεια του θύματος ετοιμάζεται να του πει το τελευταίο αντίο στις 3 το μεσημέρι, ο 23χρονος δολοφόνος πέρασε το κατώφλι εισαγγελέα και ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Από το περιβάλλον του συνεχίζουν να μιλούν για συνεχή περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος του από τον 52χρονο.

Το 52χρονο θύμα που στην περιοχή ήταν γνωστό με το προσωνύμιο «Πάσαρης» είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για υποθέσεις με όπλα και ξυλοδαρμό. Πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε φερόμενα χαστουκίσει τον δράστη.

Η οικογένεια του 52χρονου όμως δίνει διαφορετική εκδοχή για το πώς κλιμακώθηκε η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Είχε γίνει ένα σκηνικό πριν από 2 χρόνια στο πατρικό του, ήταν μεθυσμένοι και πήγαν και σπάσανε την πόρτα και έβριζαν τη μητέρα του. Ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί ας πούμε κάποιες φορές όταν θα ερχόντουσαν σε επαφή, θα μπορούσε να του πει κάποια κουβέντα», σημείωσε η συζυγός του 52χρονου στο Mega.

Πριν από ένα μήνα οι αστυνομικοί είχαν κάνει έρευνα για όπλα στο πατρικό σπίτι του δράστη - χωρίς να εντοπίσουν οτιδήποτε.