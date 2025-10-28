28η Οκτωβρίου - Ο πιλότος του F-16 μετά τη viral πτήση: «Δεν περιγράφεται με λόγια η στιγμή»

Ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου, ο πιλότος που έγινε ανάρπαστος τη φετινή 28η Οκτωβρίου, με το μήνυμα που έστειλε από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, μίλησε στην ΕΡΤ για το παρόν των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Δεν ήταν κάτι σχεδιασμένο. Είναι μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Δηλαδή το να έχει κάποιος την τιμή να μεταφέρει το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό και να μιλάει με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι κάτι ιδιαίτερα τιμητικό.

Όμως εκείνη τη στιγμή, όλα τα συναισθήματα παραμερίζονται και πας να εκτελέσεις την αποστολή σου. Δηλαδή την επίδειξη για την 28η Οκτωβρίου 2025», είπε μεταξύ άλλων.

28η Οκτωβρίου - Ο πιλότος που «άγγιξε» τους Έλληνες

Στη συνέντευξή του, ανέφερε: «Κοιτάξτε, είναι θέμα εκπαίδευσης και συνεχούς προετοιμασίας. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον εκάστοτε ιπτάμενο που εκτελεί την αποστολή του. Είναι δηλαδή μία επίδειξη του ΖΕΥΣ. Χαίρομαι που άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο η σημερινή επίδειξη».

Ανέφερε επίσης πως οι ελιγμοί αυτοί του έχουν γίνει «δεύτερη φύση»: «Όλοι οι ελιγμοί οι οποίοι παρουσιάζονται στην οποιαδήποτε επίδειξη βασίζονται σε πραγματικές τακτικές αλλά και χειρισμούς που κάνουμε καθημερινά στο εκθεσιακό περιβάλλον.

Τo F-16 Viper σίγουρα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο συνδυάζει τις δυνατότητες του F-16, όπως το ξέραμε στο παρελθόν, με τα προηγμένα ηλεκτρονικά, τα οποία έχουν εισαχθεί πλέον στο σύστημα».

28η Οκτωβρίου - Τα νέα όπλα της Πολεμικής Αεροπορίας

«Τα νέα όπλα τα οποία είδε κι όλος ο ελληνικός λαός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, αυξάνουν θεαματικά τη αποτελεσματικότητα του αεροσκάφους αλλά και του ίδιου του ιπτάμενου. Μας δίνουν τη δυνατότητα δηλαδή να επιχειρούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε μεγαλύτερες αποστάσεις».

«Βλέπουμε την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία να εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ θα σας πω, προσωπικά μιλώντας, ότι τα συστήματα τα οποία πετάω σήμερα, δηλαδή F-16 Viper, στην ουσία δεν φανταζόμουν ότι θα το πετάξω στο παρελθόν».

«Αυτό θα είναι ακόμη ένα μεγάλο άλμα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, καθώς εκεί το F-35 θα επιχειρεί μαζί με το Viper. Θα μπορεί να μοιράζεται κρίσιμες πληροφορίες, να λειτουργεί σαν ένας κόμβος και να τις περνάει αυτές τις πληροφορίες το Viper, και το Viper να εκτελεί με ακρίβεια την αποστολή του.