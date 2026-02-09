Μενού

Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε - Αναζητείται από τις αρχές ο οδηγός

Στο νοσοκομείο Χανίων η γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από τον οδηγό του.

Περιστατικό παράσυρσης πεζού με εγκατάλειψη σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 09/02 στην περιοχή Χαλεπάς Χανίων

Σύμφωνα με πληροφορίες του flasnews.gr μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.

