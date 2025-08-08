Μενού

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Ώρες αγωνίας για την οικογένεια του βρέφους που έπεσε από μπαλκόνι στα Χανιά.

Νοσοκομείο Παίδων
Νοσοκομείο Παίδων | Eurokinissi
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, όταν βρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της 17χρονης μητέρας του και βρέθηκε στο κενό.

Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σε κωματώδη κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

