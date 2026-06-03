Χανιά: Δραματική διάσωση 59χρονης πεζοπόρου στο φαράγγι των Ανύδρων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση για διάσωση στην περιοχή της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου 59χρονη πεζοπόρος τραυματίστηκε κοντά στην είσοδο του φαραγγιού των Ανύδρων και χρειάστηκε άμεση βοήθεια.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς της τραυματισμένης τουρίστριας.
Οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν σε δύσβατο σημείο της περιοχής, να της παράσχουν την απαραίτητη συνδρομή και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο χώρο.
Εκεί παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
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