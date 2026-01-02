Χανιά: Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στη Σούδα - Μήνυση για δολιοφθορά

Το πρωί της Παρασκευής (02/01) διαπιστώθηκε από έλεγχο που πραγματοποίησαν υπηρεσίες της ΕΡΤ Χανίων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, πτώση της κεραίας μεσαίων κυμάτων στο ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας στην περιοχή της Σούδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΡΤ Χανίων, «από την αυτοψία προέκυψε ότι άγνωστοι έκοψαν με χρήση εργαλείων τις αντηρίδες του κεραιοσυστήματος, ύψους άνω των 100 μέτρων, το οποίο και κατέρρευσε χωρίς ευτυχώς να προκληθούν άλλες σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Η κεραία εκπομπής μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ Χανίων καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, καθώς και τμήματος των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της νότιας Πελοποννήσου. Επιπλέον, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό εκτάκτων εθνικών αναγκών, που έχει εκπονήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η δολιοφθορά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πρόκληση αξιόποινων πράξεων, που είχαν ως συνέπεια τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Η ΕΡΤ καθιστά σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα αποστεί ούτε κατ’ ελάχιστον της υποχρέωσής της να παρέχει τις υπηρεσίες της στους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό της εξοπλισμό σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε κακόβουλη ενέργεια θα απαντά άμεσα διά της νομίμου οδού.