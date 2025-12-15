Χανιά: Ηλικιωμένες συνελήφθησαν για εισαγωγή ναρκωτικών στις φυλακές

Η προσπάθεια δύο ηλικιωμένων γυναικών να περάσουν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης, στα Χανιά, ποσότητες ναρκωτικών, έπεσε στο κενό.
Οι δύο ηλικιωμένες μητέρες κρατουμένων Ρομά, εντοπίστηκαν, σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την διοίκηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος, για την κατοχή και μεταφορά των ναρκωτικών κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο των υπαλλήλων ασφαλείας του Σωφρονιστικού Καταστήματος.
Πρόκειται για γυναίκες περίπου 70 ετών οι οποίες προσπάθησαν να περάσουν κατά το επισκεπτήριο 42, 3 γραμμάρια κοκαΐνης, 60 ναρκωτικά χάπια και 27,6 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.
Τα παπούτσια, το κορδόνι φόρμας και οι ραφές ρούχων, που φορούσαν οι δύο γυναίκες, αποτέλεσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση, τις αναποτελεσματικές, όπως αποδείχτηκε, κρυψώνες για τα ναρκωτικά. 'Αμεσα συνελήφθησαν και παραδόθηκαν
