Χανιά: Νεκρή 64χρονη στο διαμέρισμά της - Εντοπίστηκε από τον σπιτονοικοκύρη της

Νεκρή εντοπίστηκε μια 65χρονη γυναίκα στο κέντρο των Χανιών στο διαμέρισμα που έμενε. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου της.

Ασθενοφόρο στην Αθήνα
Ασθενοφόρο. | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Νεκρή εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) μια 65χρονη γυναίκα στο κέντρο των Χανιών στο διαμέρισμα που έμενε. 

Η 65χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία βρέθηκε από τον σπιτονοικοκύρη του σπιτιού της χωρίς τις αισθήσεις της σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά.

Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από την αστυνομία ενώ τα αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν έπειτα από την διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής.

