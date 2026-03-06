Χανιά: Νεκρή 64χρονη στο διαμέρισμά της - Εντοπίστηκε από τον σπιτονοικοκύρη της

Νεκρή εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) μια 65χρονη γυναίκα στο κέντρο των Χανιών στο διαμέρισμα που έμενε.
Η 65χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία βρέθηκε από τον σπιτονοικοκύρη του σπιτιού της χωρίς τις αισθήσεις της σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά.
Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από την αστυνομία ενώ τα αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν έπειτα από την διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής.
- Νέα παρέμβαση Σάντσεθ: «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο - Τεράστιο λάθος αυτός ο πόλεμος»
- Όταν ο Μεσι κλώτσησε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια
- Ξέσπασμα Λιάγκα για Λαζόπουλο: «Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κάνω αγωγή – Aυτοί οι άνθρωποι μόνο με χρήμα καταλαβαίνουν»
- Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.