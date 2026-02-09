Χανιά: Ρώσος δήμαρχος πίσω από τη φωτιά στο κοσμηματοπωλείο - Ο λόγος που «παρήγγειλε» τον εμπρησμό

Μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες, από τον εμπρησμό σε επιχείρηση επιπλοποιίας στα Χανιά, οι αρχές «βλέπουν» ως ηθικό αυτουργό για την πράξη, έναν 78χρονο, δήμαρχο στο Καζάν της Ρωσίας και για χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος Υπουργείου στο ομοσπονδιακό κράτος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 78χρονος φέρεται να «στρατολόγησε» τρεις νεαρούς Έλληνες, έναν από τα Χανιά και δυο από τη Θεσσαλονίκη για τον εμπρησμό προκειμένου να στείλει «μήνυμα» στην 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύζυγο του που διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο δίπλα ακριβώς από την - καμένη πλέον - επιπλοποιία.

Ειδικότερα, ο 78χρονος, «παρήγγειλε» τον εμπρησμό με απώτερο σκοπό να του εκχωρήσει την περιουσία της η 68χρονη. Μάλιστα, ήθελε το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το αρχιτεκτονικό της γραφείο.