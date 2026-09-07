Χανιά: Σε σκηνή νεοδιόριστη εκπαιδευτικός με την 4χρονη κόρη της γιατί δεν έβρισκε σπίτι

Σε δραματική κατάσταση βρέθηκε μια νεοδιόριστη εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά, καθώς αδυνατούσε να βρει σπίτι σε φυσιολογικές τιμές και αναγκάστηκε να διαμένει με την κόρη της σε σκηνή, όπως μεταδίδει το apokoronaslife.gr.

​Η θεατρολόγος και μουσικός έχει διοριστεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών, ενώ αναμένεται να συμπληρώνει το διδακτικό της ωράριο σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών της περιοχής. Παρά τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές κατάλυμα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα διαθέσιμα ακίνητα για ενοικίαση σπιτιού είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα.

Mητέρα και παιδί διέμεναν στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων σε δική τους σκηνή. Ωστόσο, το κόστος διαμονής εκεί ισοδυναμεί με το ποσό ενός κανονικού ενοικίου διαμερίσματος, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Προσωρινή λύση μετά από παρέμβαση του Δήμου

Άμεση ήταν η κινητοποίηση από τον Δήμο Αποκορώνου, σύμφωνα με το apokoronaslife.gr για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της στέγασης εκπαιδευτικού, η οποία διέμενε προσωρινά σε σκηνή κάμπινγκ μαζί με την τετράχρονη κόρη της. Μετά την αρχική ανάδειξη του θέματος από το apokoronaslife.gr και τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε γρήγορες ενέργειες.

Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τη πρωτοβουλία, εξασφαλίζοντας το έναν ασφαλή και κατάλληλο χώρο διαμονής. Σύμφωνα με τη λύση που προκρίθηκε, η μητέρα και το παιδί της θα φιλοξενηθούν στο Παρθεναγωγείο Βάμου.

Η μεταφορά των δύο ατόμων στο κτίριο του Βάμου αναμένεται να ικανοποιήσει πλήρως τις βασικές τους ανάγκες σε αυτή την πρώτη, κρίσιμη φάση.