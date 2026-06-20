Χανιά: Στην 45χρονη ανήκουν κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι - Στον εισαγγελέα ο 43χρονος

Ενώπιον του δικαστή στα Χανιά μεταφέρθηκε πριν από λίγο ο 43χρονος από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος θεωρείται ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στον Νομό.

Ο 43χρονος, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, για τα δενδρύλλια κάνναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, αναφέρει το Creta 24.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση της 45χρονης αγνοούμενης στην οποία οι αρχές δίνουν πλέον διαστάσεις ανθρωποκτονίας.

Χανιά: Στη 45χρονη ανήκουν τα ίχνη αίματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Πρόκειται για τις κηλίδες στην τηλεόραση και αυτή που βρέθηκε στο πάτωμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ίχνη αίματος την σφουγγαρίστρα και το βαν του. Ο 43χρονος κατά την διάρκεια της ανάκρισής του από τους αστυνομικούς, δεν ομολόγησε και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Μάλιστα φέρεται να ισχυρίζεται πως δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον του αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί.