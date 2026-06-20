Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: «Ίσως σήμερα το ένταλμα για δολοφονία» - Υπόνοιες για νέα στοιχεία

Η εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά φαίνεται να παίρνει πλέον τροπή δολοφονίας, με την αστυνομία να έχει εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία που θέτουν στο προσκήνιο τον ενοικιαστή του σπιτιού, ο οποίος μέχρι προ ωρών αγνοούνταν.

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις δίνουν οι δηλώσεις του πρώην εκπροσώπου αστυνομικών υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής, Γιώργου Καλλιακμάνη, ο οποίος περιέγραψε το πώς η εξαφάνιση οδηγήθηκε σε σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Όπως είπε, «αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν μια ιστορία εξαφάνισης, αλλά η Ελληνική Αστυνομία έκανε πολύ καλή δουλειά. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σπίτι όπου είχε εμφανιστεί τελευταία φορά η γυναίκα».

Χανιά: Τα ανατρεπτικά στοιχεία για την εξαφάνιση

«Βρέθηκαν κάποια στοιχεία που πήραν για ανάλυση τα παιδιά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».

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Ο κ. Καλλιακμάνης στάθηκε στον βασικό ύποπτο της της υπόθεσης, λέγοντας πως «είδε προφανώς τον κλοιό να κλείνει γύρω του», καθώς μετά από διαδοχικές καταθέσεις εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του κινητό και αυτοκίνητο.

«Κρύφτηκε σε άλλο όχημα, αλλά οι αστυνομικοί είχαν στήσει κλοιό και τον βρήκαν αμέσως», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύλληψή του έγινε και για καλλιέργεια κάνναβης που εντοπίστηκε σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για δολοφονία», ενώ υπογράμμισε πως «μέσα σε περίπου 20 ημέρες κατάφεραν να βρουν στοιχεία και να αλλάξει η τροπή της υπόθεσης».

Υπογραμμίζεται πως σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Καλλιακμάνη το κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση. Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε το τεκμήριο αθωότητας, σημειώνοντας ότι «ακόμα δεν είναι κατηγορούμενος για φόνο», αλλά τα ευρήματα –μεταξύ αυτών και ενδείξεις για ίχνη αίματος– ενισχύουν τις υποψίες των Αρχών.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη υπογράμμισε ότι η έκδοση εντάλματος χωρίς να έχει εντοπιστεί η σορός δείχνει την ύπαρξη ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων, επισημαίνοντας πως «μόνο το γεγονός της εξαφάνισης δεν αρκεί, απαιτούνται πειστήρια».