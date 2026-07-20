Μενού

Χανιά: Στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο αυτοκίνητα, δίπλα σε σπίτια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε ακινησία σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Reader symbol
Newsroom
Στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο αυτοκίνητα στα Χανιά
Στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο αυτοκίνητα στα Χανιά | flashnews.gr
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στα Χανιά, το πρωί της Δευτέρας (20/7), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο κατοικιών στον Βλητέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε ακινησία σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης των κατοικιών.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, ξεκίνησαν άμεσα την κατάσβεση της φωτιάς αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ