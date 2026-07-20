Χανιά: Στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο αυτοκίνητα, δίπλα σε σπίτια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στα Χανιά, το πρωί της Δευτέρας (20/7), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο κατοικιών στον Βλητέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε ακινησία σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης των κατοικιών.
Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, ξεκίνησαν άμεσα την κατάσβεση της φωτιάς αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.
Την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
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