Χανιά: Συνελήφθη 22χρονος με 10 κιλά κάνναβης – Στη «διακίνηση» η μητέρα και η αδελφή του

Συνελήφθη τη Δευτέρα (15/12) στα Χανιά, ένας 22χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση που επικαλείται η ΕΡΤ, ο νεαρός είχε υποπέσει υπό τη στενή παρακολούθηση των αστυνομικών αρχών για πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα διάθεσης ναρκωτικών ουσιών προς τρίτους και ακολούθησε η έρευνα σε σπίτι και σε χωράφι που διαχειριζόταν, όπου βρέθηκαν σε αποθήκη μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και όπλα.

Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε υπό άκρα μυστικότητα και αναλυτικά βρέθηκαν:

6 κιλά και 150,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3 κιλά και 158 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

7,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

πιστόλι με 2 γεμιστήρες,

19 φυσίγγια,

χρηματικό ποσό 7.160 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

3 ζυγαριές,

βαλιτσάκι πιστολιού,

μαχαίρι,

μεταλλικός τρίφτης,

5 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Επίσης, κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 2 δίκυκλες μοτοσικλέτες, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών.

Οι αστυνομική της Δίωξης Ναρκωτικών ερευνούσαν για τον ρόλο τους και τη 53χρονη μητέρα και την 29χρονη αδελφή του συλληφθέντα, καθώς φαίνεται πως τηρούσαν ρόλο “διακινητή” στις ποσότητες ναρκωτικών που είχε συγκεντρώσει. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της 53χρονης αλλοδαπής και της 29χρονης ημεδαπής για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.