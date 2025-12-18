Χανιά: Την Παρασκευή η δίκη του 54χρονου «ερευνητή» που εξαπατούσε την οικογένεια του 33χρονου που αγνοείται

Αύριο Παρασκευή (18/12) αναμένεται να βρεθεί ενώπιων του δικαστηρίου ο 54χρονος καθηγητής που φέρεται να εξαπατούσε την οικογένεια 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου που αγνοείται στα Χανιά, λέγοντας τους ότι μπορεί να βρει τον αγνοούμενο με δική του εφεύρεση κβαντικής τεχνολογίας και δορυφόρων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 54χρονος καθηγητής, έχει οδηγηθεί ήδη ενώπιων των εισαγγελικών αρχών από εχθές (17/12), ωστόσο πήρε προθεσμία για αύριο Παρασκευή όπου θα δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της οικογένειας του 33χρονου γιατρού που εξακολουθεί να αγνοοείται για 10η ημέρα.

Αφού είπε στην οικογένεια ότι μπορεί να εντοπίσει το στίγμα του 33χρονου, χρησιμοποίησε δείγμα DNA (τρίχες) του 33χρονου και οδήγησε τις αστυνομικές αρχές μάλιστα σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην πόλη των Χανίων, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο του εξαφανισμένου, χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποιο ίχνος του νεαρού εκεί.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, «συμφώνησε ως αμοιβή 5.000 ευρώ για την εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας εντοπισμού, στο πλαίσιο των ερευνών για την ανεύρεση του».

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δε στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη ενημέρωση που έγινε.

Χανιά: Ο 54χρονος καθηγητής φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την εμπλοκή του 54χρονου «ερευνητή» και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για απόπειρά ή και τελεσθείσα απάτη σε βάρος και άλλων ατόμων, στο πλαίσιο -και πάλι- ερευνών που διεξήγαγε.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει ίδιος τρόπος δράσεις για υπηρεσίες που προσέφερε με αμοιβή, ώστε να εντοπίσει και πάλι ανθρώπους που αναζητούνταν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον 33χρονο Αλέξη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών από την προηγούμενη εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή που βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού στον Φρε Αποκορώνου στα Χανιά, δυστυχώς χωρίς να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος του εξαφανισμένου μέχρι στιγμής. Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.

Νέες πληροφορίες ωστόσο, τις οποίες ελέγχουν με προσοχή οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, αναφέρουν πως έχουν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, δυτικά της πόλης των Χανίων, τις προηγούμενες ημέρες, με περιγραφές που συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί έχουν ανοίξει τον κύκλο ερευνών και εκτός του Δήμου Αποκορώνου, προς τις περιοχές της Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά, όπου υπήρξαν αναφορές ότι είχε περάσει και μάλιστα πεζός.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια απευθύνει σπαρακτική έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.

