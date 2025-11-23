Χάος η Αττική: «Ο μέσος οδηγός έχασε περίπου 111 ώρες το 2024 λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης», λέει ειδικός

Δύσκολες είναι οι μέρες τόσο των οδηγών όσω και των ατόμων που κινούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην ΑΘήνα. Ο πρόεδρος των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων Θανάσης Τσιάνος αποκάλυψε μεταξύ άλλων, ότι οι επιβάτες «χάνουν 111 ώρες λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης».

Συγκεκριμένα, ο συγκοινωνιολόγος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του η Αττική χρειάζεται:

Πυκνό και αξιόπιστο δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, που να αποτελεί πραγματική εναλλακτική στο ΙΧ.

Ενίσχυση των περιφερειακών οδικών υποδομών, ώστε να μειωθεί η πίεση στους μεγάλους κεντρικούς άξονες.

Στοχευμένα περιοριστικά μέτρα στη χρήση του αυτοκινήτου, όπως ρυθμίσεις πρόσβασης στο κέντρο, κανόνες για την τροφοδοσία και την κίνηση βαρέων οχημάτων, και εφαρμογή ζωνών χαμηλών εκπομπών με σύγχρονα κριτήρια». «Το κυκλοφοριακό, τονίζει, δεν λύνεται με αποσπασματικά μέτρα ή ευχολόγια. Απαιτεί σημαντικό κόστος, σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό, συνεχή αξιολόγηση και συντονισμό, αλλά κυρίως μια φιλοσοφία που βλέπει τις μεταφορές ως ενιαίο οικοσύστημα».

«Ο μέσος οδηγός στην Αττική έχασε περίπου 104 ώρες λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης»

Αναλυτικά η συνέντευξη του προέδρου των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων:

Ερώτηση: Πόσο έχει επιβαρυνθεί φέτος το κυκλοφοριακό στην Πρωτεύουσα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πόσες εργατοώρες χάνονται στους δρόμους;

Απάντηση: Η εικόνα φέτος είναι σαφώς χειρότερη από τα προηγούμενα χρόνια. Βρισκόμαστε πλέον αρκετά πάνω από όρια κορεσμού του δικτύου. Στον Κηφισό καταγράφονται πάνω από 260.000 διελεύσεις την ημέρα, με τα φορτηγά να έχουν δυσανάλογη επιρροή στη ροή της κυκλοφορίας ακόμα και στις ώρες αιχμής.

Στην Αττική Οδό οι διελεύσεις έχουν φτάσει περίπου τις 280.000 ημερησίως, με αύξηση περίπου 20% από το 2022. Ειδικότερα για την Αττική οδό υπήρξε αύξηση των διελεύσεων των βαρεών οχημάτων κατά 8,1% από το 2024 έως σήμερα. Παρόμοια αύξηση μετακινήσεων των βαρέων οχημάτων εκτιμάται και σε άλλους σημαντικούς άξονες όπως η Λεωφ. Κηφισού.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ΤΟΜ-ΤΟΜ ο μέσος οδηγός στην Αττική έχασε περίπου 104 ώρες, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, το 2023 και 111 ώρες το 2024 ( αύξηση περίπου 6,7%). Οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι η τάση θα συνεχίζει να είναι αυξητική.

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει διεθνώς, σε όλες τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές , το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την ζήτηση των μετακινήσεων με ΙΧ. Όσο η χώρα έχει οικονομική ανάπτυξη και όσο οι Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες παραμένουν προβληματικές, οι καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο θα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα των συσσωρευμένων ελλείψεων από το 2008 και μετά και της υποβάθμισης των ΜΜΜ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι πρέπει να ληφθούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος.

ΕΡ: Ποιό είναι το οικονομικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης;

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει μετρήσιμο και ιδιαίτερα υψηλό κόστος, τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Μόνο οι καθυστερήσεις στον Κηφισό προκαλούν οικονομική ζημία που προσεγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως, και αυτό αφορά έναν και μόνο άξονα. Σε επίπεδο Αττικής, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια χαμένες εργατοώρες κάθε χρόνο, που ροκανίζουν το διαθέσιμο χρόνο των πολιτών, μειώνουν το επίπεδο διαβίωσης και περιορίζουν άμεσα την παραγωγικότητα και το εργατικό δυναμικό της χώρας.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: ο πολίτης να μπορεί να μετακινείται γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια. Αυτό, σε μια μητροπολιτική περιοχή όπως η Αττική, επιτυγχάνεται μόνο με:

Πυκνό και αξιόπιστο δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, που να αποτελεί πραγματική εναλλακτική στο ΙΧ.

που να αποτελεί πραγματική εναλλακτική στο ΙΧ. Ενίσχυση των περιφερειακών οδικών υποδομών , ώστε να μειωθεί η πίεση στους μεγάλους κεντρικούς άξονες.

, ώστε να μειωθεί η πίεση στους μεγάλους κεντρικούς άξονες. Στοχευμένα περιοριστικά μέτρα στη χρήση του αυτοκινήτου, όπως ρυθμίσεις πρόσβασης στο κέντρο, κανόνες για την τροφοδοσία και την κίνηση βαρέων οχημάτων, και εφαρμογή ζωνών χαμηλών εκπομπών με σύγχρονα κριτήρια.

Πρέπει η πολιτεία να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά, γιατί σε λίγα χρόνια οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, θα περιοριστούν σημαντικά.

Όταν αυτό συμβεί, η ελληνική οικονομία θα πρέπει να μπορεί να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις για να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική. Αν όμως, συνεχίσουμε να χάνουμε δεκάδες εκατομμύρια εργατοώρες κάθε χρόνο λόγω συμφόρησης, αν οι μετακινήσεις παραμένουν αργές, κοστοβόρες για τον πολίτη και αναποτελεσματικές, τότε πώς θα μπορέσει η οικονομία να σταθεί μόνη της;

Με απλά λόγια θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα όσα έπρεπε να γίνουν κατά τη δεκαετία της κρίσης αλλά και αργότερα. Είναι συσσωρευμένες οι ελλείψεις. Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά αν δεν βελτιώσουμε τώρα το κυκλοφοριακό, θα το πληρώσουμε πολλαπλάσια αργότερα.

Ερώτηση: Τι πρέπει να γίνει;

Απάντηση: Tο κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικά μέτρα ή ευχολόγια. Απαιτεί σημαντικό κόστος, σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό, συνεχή αξιολόγηση και συντονισμό, αλλά κυρίως μια φιλοσοφία που βλέπει τις μεταφορές ως ενιαίο οικοσύστημα. Η διεθνής εμπειρία είναι σαφής: λύση υπάρχει μόνο όταν προχωράμε ταυτόχρονα στις τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων που προαναφέραμε: Μ.Μ.Μ, περιφερειακά οδικά δίκτυα και περιοριστικά μέτρα της χρήσης του ΙΧ.

Η πρόοδος σε κάθε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες δεν μπορεί να περιμένει την ολοκλήρωση των άλλων. Πρέπει να κινούνται όλες παράλληλα, με σταδιακά βήματα και προτεραιότητες που αποδίδουν άμεσα, ενώ ωριμάζουν τα μεγάλα έργα. Η επέκταση του μετρό, η αύξηση του στόλου των λεωφορείων, η αναδιάρθρωση των δρομολογίων, η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, η ολοκλήρωση κρίσιμων οδικών έργων, η αναθεώρηση του δακτυλίου και των ζωνών πρόσβασης πρέπει να εξελίσσονται παράλληλα ως ένα ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Την ίδια στιγμή, η Αττική χρειάζεται άμεση επιχειρησιακή διαχείριση της κυκλοφορίας και άμεσα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ερώτηση: Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για αυτήν την επιχειρησιακή διαχείριση της κυκλοφορίας ; Τί μέτρα περιλαμβάνει?

Απάντηση: Το πρώτο βήμα αποτελεί η θέσπιση ενός συντονιστικού οργάνου το οποίο θα πλαισιώνεται από μια επιχειρησιακή ομάδα δράσης, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτές οι δύο ομάδες θα είναι ικανές να προσφέρουν λύσεις σε πραγματικό χρόνο και να μειώσουν σημαντικά τις καθυστερήσεις που σήμερα επιβαρύνουν την καθημερινότητα χιλιάδων οδηγών. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση πάνω σε αυτό.

