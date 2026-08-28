Χάος στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός «Χάροντας» μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και μάζεψε 18 παραβάσεις

Στη σύλληψη ενός 30χρονου οδηγού προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (27/8), εντοπίστηκε να κινείται με μοτοσικλέτα οδηγώντας εξαιρετικά επικίνδυνα.

Συγκεκριμένα οδηγούσε αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε συστηματικά, διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος που επέφερε υλικές ζημιές.

Κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Βεβαιώθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα ύψους 18.590 ευρώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.