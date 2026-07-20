Χάρης Ρώμας στην Ομάδα Αλήθειας: «Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να κάνεις μούγκα»

Επίθεση κατά της Αριστεράς εξαπέλυσε ο Χάρης Ρώμας, καθώς παραχώρησε νέα συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας» στο YouTube.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την πολιτική, καθώς διατελεί δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου Αττικής και πρώην αντιπεριφερειάρχης Αττικής έκανε λόγο για «αριστερή νομενκλατούρα» αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ξέρετε τι θέλουνε, αυτή η αριστερή νομενκλατούρα. Αυτοί οι αριστεροί τέλος πάντων. Θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε: Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα. Το λέω σε όλες τις συζητήσεις που κάνω. Και το λέω ήρεμα», σημείωσε.

Απέδωσε μάλιστα τα εύσημα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ως άνθρωπο «που έχει το μεγαλύτερο θάρρος». Συγκεκριμένα είπε: «Όταν αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ευθαρσώς ακόμα και από τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνοι, όταν κατηγορούνται όλοι μαζί ως δολοφόνοι και παιδοβιαστές, βγαίνεις εσύ –αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος– ο Άδωνις, και λέει για τον Τσίπρα: “Δεν δέχομαι ότι είσαι πιο έντιμος”.

Γιατί βγάζει μάτι ότι είπαν: “Τι αφήγημα έχουμε εμείς με το rebranding; Είμαι ο πιο έντιμος κι εσείς οι πιο διεφθαρμένοι”. Το διαβάζω παντού. Και τους απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Κι ακούω έναν ορυμαγδό από όλους, ακόμα και από την αριστερή διανόηση: “Καταραμένε, σιχαμένε, παλιοαλήτη που ενισχύεις τον διχασμό”».

Ο κ. Ρώμας υποστήριξε τέλος πως δεν υπάρχει σύνδεση των αριστερών συνειδήσεων με τον ανθρωπισμό. Ερωτηθείς για το εάν υπάρχουν καλλιτέχνες ή ηθοποιοί που δεν λένε την άποψή τους γιατί φοβούνται, απάντησε:

«Ασφαλώς υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αριστερές αντιλήψεις, γιατί έτσι έχει περάσει. Το περίφημο της Νατάσσας Μποφίλιου “είμαι με τον άνθρωπο”. Με τον άνθρωπο είναι οι αριστερές συνειδήσεις; Δεν ισχύει. Είναι φίλη μου η Μποφίλιου, και συμπατριώτισσα από την Κεφαλονιά, φωτογραφηθήκαμε, φιληθήκαμε.

Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχει δικαίωμα να τα λέει, έχω δικαίωμα να τα κρίνω, όπως έχουν δικαίωμα να κρίνουν αυτό που λέω. Όχι όμως να με υβρίζουν. Όπως εγώ δεν υβρίζω τη Μποφίλιου, την αγκαλιάζω αντιθέτως, και δικαίωμά της να έχει αντίθετη άποψη και να λέει “εγώ θέλω να ανέβω στο βουνό”».