Χειμώνας στην «καρδιά» της άνοιξης: Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία σε 8 περιοχές

Χειμωνιάτικο ήταν το σκηνικό του καιρού σε περιοχές της χώρας σήμερα, Σάββατο (02/05), το πρωί, με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από το μηδέν.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Σέλι αποδείχθηκε το πιο παγωμένο μέρος με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo να καταγράφουν θερμοκρασία -3,2 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες ήταν οι εξής:

Σέλι -3,2 Οχυρό Νευροκοπίου -1,4 Βεύη Φλώρινας -1,4 Φλώρινα -1,2 Περιθώρι Νευροκοπίου -0,8 Φλώρινα - Δυτικά -0,7 Πληκάτι Ιωαννίνων -0,6 Νεοχώρι Χαλκιδικής -0,5

Οι περιοχές με μηδενικές θερμοκρασίες (02/05) | EAA/meteo

Σημειώνεται πως το σκηνικό του καιρού αναμένεται να παραμείνει το ίδιο όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ από τη Δευτέρα (04/05) θα έχουμε πλήρη επιστροφής της άνοιξης.