Χειμώνας στην «καρδιά» της άνοιξης: Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία σε 8 περιοχές

Χειμωνιάτικο ήταν το σκηνικό του καιρού σε περιοχές της χώρας σήμερα, Σάββατο (02/05), το πρωί, με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από το μηδέν.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Σέλι αποδείχθηκε το πιο παγωμένο μέρος με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo να καταγράφουν θερμοκρασία -3,2 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες ήταν οι εξής:
- Σέλι -3,2
- Οχυρό Νευροκοπίου -1,4
- Βεύη Φλώρινας -1,4
- Φλώρινα -1,2
- Περιθώρι Νευροκοπίου -0,8
- Φλώρινα - Δυτικά -0,7
- Πληκάτι Ιωαννίνων -0,6
- Νεοχώρι Χαλκιδικής -0,5
Σημειώνεται πως το σκηνικό του καιρού αναμένεται να παραμείνει το ίδιο όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ από τη Δευτέρα (04/05) θα έχουμε πλήρη επιστροφής της άνοιξης.
- «Το δεύτερο και πιο ελεύθερο κοινοβούλιο»: Πού βρισκόταν το καφενείο της Αθήνας που έριχνε κυβερνήσεις;
- Από τη Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη: 5 ζευγάρια πόλεων που θα έχουν για πάντα κόντρα
- Μαρία Καρυστιανού: Μετρά ημέρες για ανακοίνωση κόμματος; - «Ο Μάιος θα είναι ιστορικός μήνας»
- Η γνωριμία του Σακίλ Ο' Νιλ με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.