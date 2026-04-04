Χειροπέδες σε 23χρονο στη Θεσσαλονίκη - Έτρεχε με διπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα

Συνελήφθη σήμερα, Σάββατο (04/04), τα ξημερώματα από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκης ένας 23χρονος, ο οποίος βρέθηκε να κινείται επί της Μουδανιών με ταχύτητα διπλάσια από την επιτρεπόμενη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του με ταχύτητα 170 χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα.
Αστυνομικοί της Τροχαίας τον σταμάτησαν στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος κόμβου Θέρμης και του πέρασαν χειροπέδες.
