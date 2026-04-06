Χειροπέδες σε γυναίκα ισοβίτη: Πήγε επισκεπτήριο με την κάνναβη κρυμμένη στα γεννητικά της όργανα

Μια απίστευτη υπόθεση απόπειρας εισαγωγής ναρκωτικών εκτυλίχθηκε λίγο έξω από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου, όταν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος ακινητοποίησαν για έλεγχο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια 36χρονη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr, oι αστυνομικοί, έχοντας ακριβείς πληροφορίες για τη δράση της, γνώριζαν ότι η γυναίκα, η οποία κατευθυνόταν στο επισκεπτήριο μαζί με τους γονείς του 36χρονου ημεδαπού ισοβίτη αρραβωνιαστικού της, μετέφερε κάνναβη.

Η 36χρονη οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, όπου υπό την πίεση των ερευνών παρέδωσε οικειοθελώς δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 109,40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνέχεια, η έρευνα αποκάλυψε τις σοκαριστικές μεθόδους απόκρυψης. H γυναίκα είχε κρύψει μέρος των ναρκωτικών μέσα σε προφυλακτικό στα γεννητικά της όργανα, ενώ την υπόλοιπη ποσότητα στην επένδυση της τσάντας της. Όπως προέκυψε, τα ναρκωτικά προορίζονταν για τον έγκλειστο σύντροφό της.

Στην κατοχή της κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο. Για την υπόθεση συνελήφθη και ο ισοβίτης αρραβωνιαστικός της, ο οποίος εκτίει ποινή για σοβαρά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς του ισοβίτη, που επέβαιναν στο ίδιο όχημα, φαίνεται να μην γνώριζαν τίποτα για το παράνομο φορτίο που μετέφερε η νύφη τους.