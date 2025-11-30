Χειροπέδες σε καθηγήτρια και εστιάτορα που επέτρεψαν ποτό σε μαθητή - Στο νοσοκομείο 17χρονος

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, ενώ σχολική εκδρομή ήταν σε εξέλιξη. Ένας 17χρονος μαθητής κατέληξε σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο, ενώ μια καθηγήτρια, ένας εστιάτορας και ένας σερβιτόρος βρέθηκαν στα κρατητήρια.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patris.gr, μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ως είθισται πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον 39χρονο ιδιοκτήτη του εστιατορίου και στον 27χρονο σερβιτόρο.

