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Χειροπέδες στον δήμαρχο Γρεβενών - Του έκανε καταγγελία εργαζόμενη για εξύβριση και απειλή

Ο δήμαρχος Γρεβενών, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μετά τη μήνυση.

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σύλληψη
Σύλληψη | Shutterstock
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Συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζόμενης του δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο δήμαρχος ειδικότερα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.

Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

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