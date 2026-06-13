Χειροπέδες στον δήμαρχο Γρεβενών - Του έκανε καταγγελία εργαζόμενη για εξύβριση και απειλή

Συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζόμενης του δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο δήμαρχος ειδικότερα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.

Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.