Hellenic Train: Έπεσε βράχος στη σιδηροδρομική γραμμή Διακοπτού - Ακύρωση όλων των δρομολογίων

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/01/2026, εξαιτίας μιας πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Μάλιστα η πτώση του βράχου σημειώθηκε όσο εκτελούταν δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Ωστόσο, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το περιστατικό προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.



Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή.