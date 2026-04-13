Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη–Σέρρες – Ποια δρομολόγια αναστέλλονται

Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή (15, 17,19 Απριλίου) λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.
- Η σφαίρα που «έξυσε» την ιστορία: Η άγνωστη γυναίκα που παραλίγο να σκοτώσει τον Μουσολίνι
- Viral o χορευταράς μελλοντικός υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας - Ξεφάντωσε μετά τη νίκη
- Γιατί ένας πίνακας του Πικάσο πωλείται για μόλις 100 ευρώ; Μπορεί να τον αποκτήσει ο καθένας
- Οι Μεν και οι Δεν: Ποια ηθοποιός της Λάμψης ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Νανάς Σταμάτη
