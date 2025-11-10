Hellenic Train: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με δίκυκλο στη Λένορμαν – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

Συρμός του Προαστιακού της Αθήνας που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο συγκρούστηκε, το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) με δίκυκλο όχημα σε διάβαση στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 19:50, η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, προσέκρουσε σε δίκυκλο όχημα το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης.
Διαβάστε ακόμα: «Κάτι έγινε με το κλειδί»: Τρένο προς Λάρισα κινήθηκε σε λάθος γραμμή για αρκετά χιλιόμετρα
Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.
Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.
