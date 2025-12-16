«Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη

Νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή που η αστυνομία καταφέρνει να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη, όντας ανήλικος και χωρίς δίπλωμα.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 16χρονο, γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι.

Στο βίντεο του MEGA, φαίνονται οι άντρες της ΟΠΚΕ σε κάμερα ασφαλείας, να καταδιώκουν τρέχοντας το αυτοκίνητο, φέροντες όπλα, που κατάφεραν να σταματήσουν έπειτα από περίπου 1 χιλιόμετρο καταδίωξης.

«Τα χέρια στο ταμπλό, βγες έξω»: Βίντεο με τον γιο του Κατρίνη

Ακούγονται ακόμα να φωνάζουν στους ανήλικους να μην εξέλθουν του οχήματος, και διατάζοντας τον 16χρονο οδηγό να κρατήσει τα χέρια του πάνω στο ταμπλό.

«Σβήσε το όχημα, ο οδηγός να κατέβει έξω, αμέσως έξω. Εδώ, κατέβα. Τα χέρια στο ταμπλό, ψηλά. Κάτω μωρή...ήσυχα», ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία, ανάλογα με την περίπτωση.