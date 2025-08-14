Χίος: Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Η Βόρεια Χίος βιώνει μια από τις πιο σφοδρές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, με τις εικόνες από drone να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο YouTube και οι εικόνες του politischios.gr αποκαλύπτουν ένα τοπίο αποκαΐδια, όπου άλλοτε υπήρχε πυκνή βλάστηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχυμένες από εναέρια μέσα και εκατοντάδες εθελοντές, δίνουν έναν εξαντλητικό αγώνα για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο.

Η υποχώρηση των ανέμων προσφέρει μια μικρή ανάσα, αλλά οι εστίες στις δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών παραμένουν ενεργές και απειλητικές.

Διαβάστε ακόμα: Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές: Αναλυτικοί χάρτες

Το βίντεο καταγράφει την έκταση της φωτιάς, αλλά από πίσω υπάρχουν οι πυροσβέστες, κάτοικοι σε επιφυλακή, και μια κοινότητα που παλεύει να σώσει ό,τι απέμεινε.

Πηγή: politischios.gr