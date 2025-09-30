Χίος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Έρευνα για διακίνηση

Σε καταδίωξη ταχύπλοου που μετέφερε πρόσφυγες- μετανάστες προχώρησε χθες Δευτέρα, 29/9, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Χίο. Συγκεκριμένα πρωινές ώρες Δευτέρας, το περιπολικό σκάφος εντόπισε ένα πνευστό ταχύπλοο να κινείται προς τη Χίο.

Ξεκίνησε η καταδίωξη με τη χρήση ηχητικών και οπτικών σημάτων στα οποία το Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε, ενώ στη συνέχεια προσάραξε σε παραλία κοντά στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Χίου, με τους επιβαίνοντές του να τρέπονται σε φυγή.



Ακολούθησαν έρευνες από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χίου με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 31 άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ.



Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 41χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράν) για παράβαση του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨ και του Ν.3386/2005 «Παράνομη είσοδος στην Ελληνική Επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Το ταχύπλοο μέσο μεταφοράς καταστράφηκε.

Πηγή: ertnews.gr