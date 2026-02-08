Χίος: Παραμένουν στο Παίδων τα έξι παιδιά - Αρνείται τις κατηγορίες ο Μαροκινός

Ο 31χρονος Μαροκινός, που κατηγορείται για την τραγωδία με τους μετανάστες ανοιχτά της Χίου, εξακολουθεί να αρνείται τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο χειριστής του σκάφους και υποδεικνύοντας άλλο άτομο ως οδηγό της λέμβου.

Στην απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας φέρεται να δήλωσε ότι, όπως και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, είχε πληρώσει για να επιβιβαστεί στο σκάφος. Παρά τους ισχυρισμούς του, κρίθηκε ομόφωνα προφυλακιστέος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε βάρος του ασκήθηκαν βαριές κακουργηματικές διώξεις, που αφορούν την πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, τη διακίνηση μεταναστών και την παράνομη είσοδο στη χώρα. Ο συνήγορός του, Αλέξης Γεωργούλης, τόνισε ότι ο εντολέας του δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής και ότι ουδέποτε αποδέχθηκε πως οδηγούσε το σκάφος.

Όπως ανέφερε, πέντε άτομα ήδη από το προανακριτικό στάδιο, καθώς και έξι ακόμη σε συμπληρωματικές καταθέσεις ενώπιον της ανακρίτριας, δεν τον αναγνώρισαν ως χειριστή της λέμβου.

Την ίδια ώρα, έξι παιδιά μεταναστών που επέβαιναν στο σκάφος συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», με τα πέντε να φέρουν πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία, ενώ οι γονείς και συνοδοί τους έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό. Τα παιδιά διακομίστηκαν το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.