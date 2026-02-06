Προθεσμία 24 ωρών ώστε να προετοιμάσει την απολογία του για να περάσει το κατώφλι της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα (06/02) ο Μαροκινός, φερόμενος ως διακινητής μεταναστών, όπως υπέδειξαν οι επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που ναυάγησε την περασμένη Τρίτη (03/02) στα ανοιχτά της Χίου.

Η απολογία του είναι προγραμματισμένη για αύριο (07/02) στις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.