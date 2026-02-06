Μενού

Χίος: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί ο Μαροκινός διακινητής - Ενώπιον ανακριτή αύριο, 07/02

Ο Μαροκινός, φερόμενος ως διακινητής των μεταναστών που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος που ναυάγησε στη Χίο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί.

Reader symbol
Newsroom
χιος-συγκρουση-λιμενικο-μεταναστες-νεκροι
Σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με σκάφος διακινητών που μετέφερε μετανάστες στη Χίο | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Προθεσμία 24 ωρών ώστε να προετοιμάσει την απολογία του για να περάσει το κατώφλι της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα (06/02) ο Μαροκινός, φερόμενος ως διακινητής μεταναστών, όπως υπέδειξαν οι επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που ναυάγησε την περασμένη Τρίτη (03/02) στα ανοιχτά της Χίου.

Η απολογία του είναι προγραμματισμένη για αύριο (07/02) στις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ