Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μεταναστών κατά το ναυτικό δυστύχημα στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο της Χίου κατέληξε μια γυναίκα από τους 25 συνολικά τραυματίες που είχαν μεταφερθεί εκεί.

Επίσημα στους 15 νεκρούς περιλαμβάνονται 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Κανείς από τους νεκρούς δεν έχει πνιγεί. Όλοι υπέκυψαν στα τραύματά τους εξαιτίας της σύγκρουσης.

Στο νοσοκομείο της Χίου μεταξύ των νοσηλευομένων μεταναστών περιλαμβάνονται τέσσερα άτομα σοβαρά τραυματισμένα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι και πιθανά κάποιοι να χειρουργηθούν.

Οι δυο τραυματίες στελέχη του λιμενικού σώματος νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο Χίου, ο άνδρας με εξάρθρωση ώμου και η γυναίκα με εγκεφαλική διάσειση.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έγινε γνωστό πως στο ΓΝ Χίου είχαν διακομισθεί συνολικά 26 άτομα: 24 παράτυποι μετανάστες (εκ των οποίων τα επτά είναι παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες – που δυστυχώς λίγο αργότερα απέβαλαν) και δύο στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Από τους διακομισθέντες τρεις παράτυποι μετανάστες είναι σοβαρά τραυματίες (ένας με ρήξη ήπατος, ένας με πνευμοθώρακα και ένας με ρήξη νεφρού – σπλήνας). Η γυναίκα που κατέληξη έφερε κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις.

Όλοι οι υπόλοιποι (και τα στελέχη του Λιμενικού) είναι σε καλή κατάσταση. Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θα παραληφθούν 14 σοροί για να μεταφερθούν στο ΓΝ Χίου.

Οι Διασώστες του ΕΚΑΒ, με πέντε ασθενοφόρα, παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας – Διάσωσης.

Σε ότι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυροβολισμών ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται.

Μέχρι τώρα έχει γίνει γνωστό πως το σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το σκάφος και έκανε σήμα να επιστρέψει στην Τουρκία, το σκάφος με τους μετανάστες φαίνεται πως δεν υπάκουσε και συνέχισε την πορεία του.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα δεν έχει γίνει γνωστό - μέχρι και αυτή την ώρα - αν το σκάφος του Λιμενικού έπεσε πάνω στη λέμβο των μεταναστών (pushback - επαναπροώθηση) ή έχει συμβεί το αντίθετο κατά τη διάρκεια επικίνδυνων ελιγμών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων συνεχίζονται. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο τύπου Super Puma, πραγματοποιώντας πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Στο σημείο του συμβάντος υπάρχει αυστηρός έλεγχος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.