Τουλάχιστον 14 οι νεκροί αλλοδαποί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου της Χίου, ενώ δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος έχουν μεταφερθεί τραυματίες στο νοσοκομείοτου νησιού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 12 άνδρες και δύο γυναίκες (ή κατά άλλες πληροφορίες 11 άνδρες και τρεις γυναίκες).

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος στην παραπάνω θαλάσσια περιοχή, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ το ταχύπλοο επιχείρησε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού όταν εκείνο το εντόπισε να κινείται προς τις ακτές του νησιού! Προφανώς, ωστόσο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα διερευνηθούν καθώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει γίνει σαφές πώς ακριβώς έγινε η σύγκρουση.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυροβολισμών ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται.

Στο σημείο αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ επιχειρεί από αέρος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι τραυματισμένοι λιμενικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα καθώς και πολλοί τραυματισμένοι μετανάστες έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Μεταξύ των τραυματιών, είναι επτά παιδιά και μια έγκυος γυναίκα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστό πως στο ΓΝ Χίου έχουν διακομισθεί συνολικά 26 άτομα: 24 παράτυποι μετανάστες (εκ των οποίων τα επτά είναι παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες) και δύο στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Από τους διακομισθέντες τέσερις παράτυποι μετανάστες είναι σοβαρά τραυματίες (ένας με ρήξη ήπατος, ένας με πνευμοθώρακα, ένας με ρήξη νεφρού – σπλήνας και ένας με κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις).

Όλοι οι υπόλοιποι (και τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) είναι σε καλή κατάσταση. Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θα παραληφθούν 14 σοροί για να μεταφερθούν στο ΓΝ Χίου.

Οι Διασώστες του ΕΚΑΒ, με πέντε ασθενοφόρα, παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας - Διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, πραγματοποιώντας πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Στο σημείο του συμβάντος υπάρχει αυστηρός έλεγχος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων