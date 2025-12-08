Σοβαρό επεισόδιο με θύμα έναν 14χρονο σημειώθηκε την Κυριακή (07/12) στο Χολαργό, όπου ο ανήλικος δέχθηκε επτά μαχαιριές και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο 14χρονος έλαβε πρόσκληση για ραντεβού με μία 20χρονη κοπέλα.

Όταν έφτασε στο σημείο μαζί με μία φίλη της, εμφανίστηκαν δύο μεγαλύτερα αγόρια που του είχαν στήσει ενέδρα.

Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ οι δύο κοπέλες παρέμεναν στο σημείο και παρακολουθούσαν γελώντας.

Ο 14χρονος δήλωσε στο Live News: «Τίποτα, δεν είχαμε τσακωθεί, απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη». Μετά την επίθεση, κατευθύνθηκε σε καφετέρια της περιοχής για να περιποιηθούν τα τραύματά του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε στην εκπομπή:

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να καλέσω ασθενοφόρο και στη συνέχεια την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει, είχε γρατζουνιές και πολλά μαχαιρώματα. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους γονείς του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ανταποκρινόταν. Λόγω του πανικού, κάλεσα κατευθείαν ασθενοφόρο και αστυνομία, οι οποίοι ήρθαν άμεσα και παρέλαβαν τον ανήλικο».