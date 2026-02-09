Το χωριό στη Δράμα που κόβει στο μισό τα τέλη ύδρευσης για συγκεκριμένους πολίτες - Ποιους αφορά

Σημαντική ελάφρυνση προκειμένου να στηρίξει τις τρίτεκνες οικογένειες αποφάσισε να εφαρμόσει ο Δήμος Προσοτσάνης στη Δράμα, μειώνοντας τα τέλη ύδρευσης κατά 50%.

Μάλιστα για τη λήψη της έκπτωσης 50% στα τέλη ύδρευσης της μόνιμης κατοικίας των τρίτεκνων οικογενειών, όπως αναφέρει ο δήμος, καταργείται το κριτήριο ηλικίας των παιδιών, γεγονός που στη πράξη σημαίνει ότι ακόμα και μετά την ενηλικίωση τους ισχύει η ελάφρυνση.

Ο Θεόδωρος Αθανασιάδης, δήμαρχος Προσοτσάνης, μίλησε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 για αυτή την απόφαση που έχει υιοθετήσει ο δήμος.

«Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα ή το λύνεις ή δεν το λύνεις. Για να το λύσεις, σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρεις και γενναία μέτρα και καμιά φορά ο νομοθέτης δεν το έχει προβλέψει, και επειδή έχουν σχέση με τα ανταποδοτικά τέλη και γνωρίζοντας εμείς στην περιοχή μας, το αποφασίσαμε μάλιστα από το ’19», είπε αρχικά ο δήμαρχος.

«Όταν λέμε ισόβια τρίτεκνους, και αν μεγαλώσουν τα παιδιά και να ενηλικιωθούν είναι τρίτεκνοι. Δηλαδή με την ενηλικίωση ενός παιδιού έχανε κάποιος, ας πούμε την ιδιότητα του τρίτεκνου. Ήρθε πλέον η πολιτεία σήμερα και δικαίωσε όλους εμάς που είχαμε πιστέψει σε αυτό το μέτρο», πρόσθεσε.

Ο κ. Αθανασιάδης μίλησε για το πρόβλημα του δημογραφικού στη χώρα μας και ειδικότερα για την εσωτερική μετανάστευση των Ελλήνων στα αστικά κέντρα:

«Επειδή μιλάμε πάντοτε για το δημογραφικό, θέλοντας να στηρίξουμε και τις τοπικές κοινωνίες, γιατί εκτός από το ότι υπάρχει το γενικότερο δημογραφικό πρόβλημα σε όλη την πατρίδα μας, έχουμε και την εσωτερική μετανάστευση. Σε πολλά χωριά ο πληθυσμός, φεύγει να πάει σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή αν θέλετε και σε μεγαλύτερες πόλεις όπου υπάρχουν προϋποθέσεις καλύτερης διαβίωσης.

Γι’ αυτό κιόλας ψάχνουμε να δώσουμε κάποιες άλλες προϋποθέσεις σε αυτόν τον κόσμο, αντισταθμιστικά να μπορέσει να μπορέσει να ισοφαρίσει αυτό που του λείπει».