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Χωρίς φαρμακεία η Αττική στις 14 Σεπτεμβρίου - Πώς θα εξυπηρετηθείτε

Τα φαρμακεία κατεβάζουν ρολά στις 14 Σεπτεμβρίου, λόγω αργίας. Πώς μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σε περίπτωση ανάγκης.

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Φαρμακείο | EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
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Κλειστά θα είναι τα φαρμακεία της Αττικής τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η εορτή αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα.

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