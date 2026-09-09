Χωρίς φαρμακεία η Αττική στις 14 Σεπτεμβρίου - Πώς θα εξυπηρετηθείτε

Κλειστά θα είναι τα φαρμακεία της Αττικής τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
Η εορτή αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.
Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα.
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