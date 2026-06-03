Τέλος στους «φαρμακοποιούς - influencers»: Πρόστιμα και πειθαρχικό σε όσους ανεβάζουν βίντεο στα social media

Μεγάλη είναι η τάση των βίντεο στα social media στις ιατρικές ή παραιατρικές υπηρεσίες. Στο στόχαστρο ωστόσο, μπήκαν τα φαρμακεία, στα οποία πρόκειται να απογορευτεί η ανάρητση του περιεχομένου.

Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες και οι φαρμακοποιοί, ενδέχεται να έρθουν αντιμέωτποι με σοβαρές κυρώσεις, όπως πρόστιμα και πειθαρχικό.

Μιλώντας στο Mega, o φαρμακοποιός Νίκος Στεφανάκης, και ο πρόεδρος φαρμακευτικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσης Ευγενίδης μιλούν για το καθεστώς αυτής της «άμεσης διαφήμισης».

Σε ποια περίπτωση ο φαρμακοποιός μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο στα social media

«Είναι μια απόφαση του φαρμακευτικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, την οποία και εμείς εδώ στην Αττική, την συμμεριζόμαστε γιατί η κατάσταση είχε ξεφύγει», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Στεφανάκης.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Βιντεάκια μπορεί να κάνει ο φαρμακοποιός αν θέλει, αλλά όχι μέσα στο φαρμακείο του και όχι διαφημίζοντας προϊόντα ή με καταπληρωμένες καταχορύσεις ή καλώντας τηλεοπτικές περσόνες για να διαφημίσουν τα προϊόντα μέσα στο φαρμακείο.

Από εκεί και πέρα αν θέλει να ενημερώσει τον κόσμο, μπορεί να κάνει έναν προσωπικό λογαριασμό, υπεύθυνα για τις παρενέργειες κάποιων φαρμάκων, για τη χρήση τους, για οτιδήποτε πιστεύει», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ο Διονύσης Ευγενίδης με τη σειρά του, δήλωσε αναφορικά με την απαγόρευση: «Πρόκειται για υπενθύμιση, με βάση την φαρμακευτική δεοντολογία που οφείλουν να γνωρίζουν όλοι, ότι απαγορεύεται η διαφήμιση».