Χωρίς ταξί η Αθήνα Τρίτη και Τετάρτη: Τι ζητούν οι οδηγοί - Απειλές για απεργία διαρκείας

Σε 48ωρη απεργία προβαίνουν οι οδηγοί ταξί την Τρίτη (9/9) και την Τετάρτη (10/9), προτάσσοντας αιτήματα για την προστασία του κλάδου τους από άλλες ιδιωτικές «επελάσεις» που φέρνει η κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το OPEN, οι επαγγελματίες των ταξί, απεργούν προς διαμαρτυρία για το νέο κυβερνητικό μέτρο που επιτρέπει σε ιδιωτικά βαν να κινούνται στις πόλεις.
Μάλιστα, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, γνωστοποίησε πως αν δεν αρθεί το συγκεκριμένο μέτρο, οι οδηγοί ταξί προτίθενται να απεργήσουν επ' αόριστον.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.