Χωρίς ταξί η Αθήνα Τρίτη και Τετάρτη: Τι ζητούν οι οδηγοί - Απειλές για απεργία διαρκείας

Σε 48ωρη απεργία προβαίνουν οι οδηγοί ταξί την Τρίτη (9/9) και την Τετάρτη (10/9), προτάσσοντας αιτήματα για την προστασία του κλάδου τους από άλλες ιδιωτικές «επελάσεις» που φέρνει η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το OPEN, οι επαγγελματίες των ταξί, απεργούν προς διαμαρτυρία για το νέο κυβερνητικό μέτρο που επιτρέπει σε ιδιωτικά βαν να κινούνται στις πόλεις.

Μάλιστα, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, γνωστοποίησε πως αν δεν αρθεί το συγκεκριμένο μέτρο, οι οδηγοί ταξί προτίθενται να απεργήσουν επ' αόριστον.