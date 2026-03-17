Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος εργάτης στο Κλειστό Άρτας, ο οποίος είχε καταπλακωθεί από χώματα, μετά από κατολίσθηση κατά τη διάρκεια εργασιών σε οδικό έργο.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη είναι η διερεύνηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα.



