Το χρηματικό πρόστιμο αν δεν έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες στο αυτοκίνητό σας

Ένα πρόστιμο πιο «τσουχτερό» από το κρύο κινδυνεύουν όσοι οδηγοί δεν τοποθετήσουν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματα τους, σε περίπτωση που κινούνται σε περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική ειδοποίηση, λόγω εναπόθεσης χιονιού ή πάγου στο οδόστρωμα.

Μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, που προειδοποιεί πως ο καιρός από σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση σε όλη τη χώρα, με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις, οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν κατά τις μετακινήσεις τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Η περίοδος κατά την οποία οι οδηγοί οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικά μέσα εκτείνεται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους. Ωστόσο, η χρήση τους καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των τοπικών Αρχών.

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο για την παράλειψή τους

Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στο όχημά τους αλυσίδες (ή οποιοδήποτε άλλο αντιολισθητικό μέσο) μόνο όταν εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Η μη χρήση των αλυσίδων ή άλλων εγκεκριμένων αντιολισθητικών μέσων σε δρόμους όπου αυτά είναι υποχρεωτικά συνεπάγεται διοικητικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, βάσει του Άρθρου 23 («Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων»), το πρόστιμα ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Πέραν του χρηματικού προστίμου, σε περίπτωση που ο οδηγός κινείται σε δρόμο με σχετική σήμανση («Ρ-59»: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε τουλάχιστον δύο κινητήριους τροχούς), προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Ως αντιολισθητικά μέσα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι χιονοκουβέρτες και τα χειμερινά ελαστικά που φέρουν την ειδική σήμανση M+S και το «αλπικό» σύμβολο.