Χρηματοδότηση φοιτητικών ομάδων για διεθνείς διαγωνισμούς – Όλες οι λεπτομέρειες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για ομάδες φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η διαδικασία αιτήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αίτηση στις Γραμματείες των Τμημάτων τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ότι η ομάδα εκπροσωπεί επίσημα το Τμήμα στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φοιτητή, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ανά ομάδα (για ομάδες άνω των 10 μελών). Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό· συμμετοχές σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς εντός Ελλάδας δεν καλύπτονται.

Τα κριτήρια επιλογής

Η τελική απόφαση για τις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, το οποίο συνεκτιμά τα εξής:

Κριτήρια που αφορούν τους διαγωνισμούς

Η πιστοποίηση και η διεθνής αναγνώρισή τους.

Η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Οι επιδόσεις των ομάδων σε προηγούμενες συμμετοχές.

Η προηγούμενη χρηματοδότηση από το ΙΚΥ: μπορεί να αποτελέσει λόγο προτίμησης άλλων αιτούντων, χωρίς όμως να αποκλείεται η ετήσια ενίσχυση Τμημάτων με σταθερές διεθνείς επιτυχίες.

Οι απαιτήσεις προετοιμασίας και οι διαδικασίες κρίσεων.

Το ύψος των εξόδων συμμετοχής, ο τόπος διεξαγωγής και η διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό.

Η σύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών.

Οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών στα αντίστοιχα Τμήματα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΥ, τα Τμήματα/Σχολές οφείλουν να αποστείλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026:

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των επιλεγμένων φοιτητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, IBAN σε ελληνική τράπεζα).

Αποδεικτικό εγγραφής στον διαγωνισμό για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση.

Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επιπλέον, ομάδες που έχουν λάβει χρηματοδότηση για προκριματικό στάδιο διεθνούς διαγωνισμού μπορούν να αιτηθούν εκ νέου για το τελικό στάδιο.

Εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τα Τμήματα πρέπει να αποστείλουν στο ΙΚΥ βεβαίωση συμμετοχής από τον διοργανωτή, όπου θα αναγράφονται τα μέλη της ομάδας, ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής.

Σε περίπτωση μη υποβολής της βεβαίωσης ή αν προκύψει ότι κάποιο μέλος δεν συμμετείχε, το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα ανάκτησης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 133397/Β2/12.8.2016.

Οι αιτήσεις και η πρόσκληση προς τις Γραμματείες διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210 3726346 και 210 3726395, ή μέσω email: sbikaki@iky.gr και spoulidaki@iky.gr.