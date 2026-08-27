Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος: Γράφει ιστορία ο πρώτος κωφός διδακτορας στην Ελλάδα

Μία σημαντική στιγμή για την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ισότιμη συμμετοχή των Κωφών στην έρευνα αναμένεται να καταγραφεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος πρόκειται να γίνει ο πρώτος Κωφός διδάκτορας στις Θεωρητικές Επιστήμες στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους στην Ευρώπη.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 11:00, ο Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική του διατριβή στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει ο πρώτος Κωφός διδάκτορας στην περιοχή των Θεωρητικών Επιστημών στη χώρα, ολοκληρώνοντας μία απαιτητική ακαδημαϊκή διαδρομή.

Τα εμπόδια

Όπως επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ένας Κωφός ερευνητής έρχεται συχνά αντιμέτωπος με σειρά εμποδίων κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του πορείας.

Αυτά μπορεί να αφορούν θεσμικά ζητήματα, τη γλωσσική πρόσβαση και την πρόσβαση στην πληροφορία, τεχνικά και τεχνολογικά εμπόδια, αλλά και κοινωνικά και ακαδημαϊκά στερεότυπα.

Το σύνολο αυτών των πρόσθετων δυσκολιών περιγράφεται διεθνώς με τον όρο «φόρος της κώφωσης» (Deaf Tax).

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής αναγνώρισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την αρχή τις ανάγκες του Χρήστου Γεωργοκωστόπουλου και υποστήριξε την ακαδημαϊκή του πορεία.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εργάστηκε για την άρση των εμποδίων πρόσβασης και τη διασφάλιση ισότιμων συνθηκών συμμετοχής στην έρευνα.

Ο Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος έχει ήδη παρουσιάσει και δημοσιεύσει ευρήματα της έρευνάς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα της διατριβής του, Γαλήνη Σαπουντζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

«Ερευνητές που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή νέας γνώσης»

Η σημασία της ακαδημαϊκής διαδρομής του, ωστόσο, ξεπερνά την κατάκτηση του διδακτορικού τίτλου.

Όπως τονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρόκειται για ένα παράδειγμα που αναδεικνύει τα άτομα με αναπηρία όχι ως αντικείμενα μελέτης ή απλούς αποδέκτες της γνώσης, αλλά ως ερευνητές που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή νέας γνώσης και νέων μεθοδολογιών.

Παράλληλα, η πορεία του Χρήστου Γεωργοκωστόπουλου αποτελεί παράδειγμα για νεότερους ακούοντες, Κωφούς και βαρήκοους φοιτητές και φοιτήτριες, καταρρίπτοντας στερεότυπα γύρω από την κώφωση και την πολυγλωσσία.

Η έρευνά του έχει ως αφετηρία τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας και επικεντρώνεται σε ιδιαίτερες πτυχές της, οι οποίες εμπλουτίζουν την οπτικοχωρική αντίληψη και συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες για τους ακούοντες που μαθαίνουν νοηματική γλώσσα.

