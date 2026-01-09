Χρήστος Πολίτης: Οι τελευταίες του δηλώσεις - «Έχω αποχωρήσει πια από τα πάντα»

Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Πέμπτης ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης βυθίζοντας στη θλίψη σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο και βεβαίως τους δικούς του ανθρώπους.

Ήταν περίπου τρία χρόνια πριν, στα μισά του 2022, όταν ο Χρήστος Πολίτης παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν στην επίσημη προβολή για την ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά όπου και συμμετείχε ύστερα από 47 χρόνια κινηματογραφικής απουσίας.

«Μετά από 47 χρόνια αποφάσισα να εμφανιστώ στην ταινία του Χρήστου Μασσαλά διότι, μιλώντας μαζί του, με έπεισε ότι είναι ένας σημαντικός άνθρωπος, σημαντικός σκηνοθέτης. Ενστικτωδώς τον εμπιστεύθηκα» είχε πει τότε ο Χρήστος Πολίτης και πρόσθεσε:

«Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα άπειρες προτάσεις αλλά δεν με ενδιέφερε άλλο ο κινηματογράφος, ασχολήθηκα με το θέατρο. Ήθελα να πάψω να είμαι κινηματογραφικός αστέρας, που λένε, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Στο δρόμο ακόμα μου μιλούν για τη ''Λάμψη'' αλλά δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφές από τότε».

Σε εκείνες τις δηλώσεις του που έμελλε να ήταν και οι τελευταίες του σε δημόσιο επίπεδο συμπλήρωσε: «Έχω αποχωρήσει πια από το θέατρο, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια, μπάχαλο και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά».