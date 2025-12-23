Χριστούγεννα με αλλαγές στα ΜΜΜ: Ποιες γραμμές τροποποιούνται και πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τραμ

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική μπαίνουν σε εορταστικούς ρυθμούς, με αλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και Ηλεκτρικός θα κινούνται στις 25 και 26 Δεκεμβρίου με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, κάτι που σημαίνει αραιότερα δρομολόγια και ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση μέσω τηλεματικής.

Παράλληλα, σειρά λεωφορειακών γραμμών υφίσταται στοχευμένες τροποποιήσεις λόγω έργων και εορταστικών εκδηλώσεων σε Αθήνα, Πειραιά και Δυτική Αττική.

Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο – Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Οι γραμμές 400 και Χ95 τροποποιούνται προσωρινά από 01:00 έως 05:00, εντός του Δήμου Αθηναίων.

Ελευσίνα – Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Η γραμμή 862 αλλάζει διαδρομή από 08:00 έως 15:00, λόγω τεχνικών έργων στην οδό Θείρων.

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό – Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Η γραμμή 704 θα λειτουργήσει με προσωρινή τροποποίηση από 11:00 έως 14:00.

Πειραιάς

Η γραμμή 826 τροποποιείται μερικώς από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών. Η ίδια αλλαγή θα ισχύσει και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Οι συγκοινωνιακοί φορείς καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν τα δρομολόγια λίγο πριν την αναχώρηση, καθώς οι εορταστικές ημέρες φέρνουν αυξημένη κίνηση και πιθανές καθυστερήσεις.

Ένα μικρό check στην εφαρμογή τηλεματικής μπορεί να γλιτώσει πολύτιμο χρόνο από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή τη βόλτα.