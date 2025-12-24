Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε σήμερα (24/12) μεγάλο μέρος της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, πλημμυρισμένα υπόγεια και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, δημιουργώντας εικόνες έντονης ταλαιπωρίας.

80 τόνοι νερού ανά στρέμμα – Περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικόλ Ζιακοπούλου, τα ύψη βροχής στην Αττική ξεπέρασαν τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση ενάμιση μήνα μέσα σε λίγες ώρες.

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις νερού καταγράφηκαν σε περιοχές κοντά στον Υμηττό - Δάφνη, Βύρωνας και Άλιμος - που βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης στη χώρα.

Χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο, όπου δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο. Σε βίντεο φαίνεται μοτοσικλετιστής να επιχειρεί να διασχίσει τα ορμητικά νερά, χωρίς επιτυχία, καταλήγοντας να πέφτει μέσα σε αυτά - μια εικόνα που αποτυπώνει τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι οδηγοί.

Διαβάστε ακόμα: Ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως αργά το βράδυ, όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες – Βελτίωση τα Χριστούγεννα

Ανήμερα των Χριστουγέννων τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στα βόρεια και στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 17°C, προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανάσα.

Από την Παρασκευή, όμως, το σκηνικό ανατρέπεται. Ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες θα κυριαρχήσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Πλημμυρισμένη η λεωφόρος Λαυρίου – «Οριακά με κανό» η κυκλοφορία

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στη λεωφόρο Λαυρίου. Όπως φαίνεται σε βίντεο του Reader, τμήμα του δρόμου προς Κορωπί έχει πλημμυρίσει, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.

Υποχώρηση οδοστρώματος στη Μητροπόλεως

Η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Ντοκουμέντα του Reader από την οδό Μητροπόλεως δείχνουν υποχώρηση του οδοστρώματος και άνοιγμα τρύπας, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα φαινόμενα.

Υποχώρησε οδόστρωμα στην οδό Μητροπόλεως | Reader.gr