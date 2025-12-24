Ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά

Από σήμερα, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η αγορά επανέρχεται σε εορταστικούς ρυθμούς από το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα

Με βάση το εορταστικό ωράριο που έχει τεθεί σε ισχύ, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ

Διευρυμένο ωράριο έχουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της τελευταίας στιγμής:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00