Μενού

Ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά

Από σήμερα, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η αγορά επανέρχεται σε εορταστικούς ρυθμούς.

Reader symbol
Newsroom
ερμου
Κίνηση στην Ερμού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Από σήμερα, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η αγορά επανέρχεται σε εορταστικούς ρυθμούς από το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα

Με βάση το εορταστικό ωράριο που έχει τεθεί σε ισχύ, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

  • Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025: Αργία
  • Παρασκευή 26/12/2025: Αργία
  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ

Διευρυμένο ωράριο έχουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της τελευταίας στιγμής:

  • Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00
  • ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00
  • Market In: 08:00 – 21:00
  • LIDL: 07:45 – 21:00
  • Μασούτης: 08:00 – 20:00
  • Κρητικός: 08:00 – 21:00

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ