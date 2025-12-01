Χριστούγεννα: Πότε θα χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία τελευταία φορά για το 2025

Η εορταστική περίοδος πλησιάζει και μαζί της έρχεται η πολυαναμενόμενη ανάπαυλα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα σχολεία σε όλη τη χώρα ετοιμάζονται να κλείσουν τις πόρτες τους για λίγες μέρες, προσφέροντας χρόνο για ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές και γιορτινές εκδηλώσεις.

Το κλείσιμο των σχολείων αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025. Εκείνη την ημέρα οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, με απουσιολόγιο, αν και ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, η τελευταία μέρα πριν τις διακοπές συχνά συνοδεύεται από χριστουγεννιάτικες γιορτές και δράσεις, δημιουργώντας ένα ζεστό και εορταστικό κλίμα που προετοιμάζει μικρούς και μεγάλους για τις γιορτές.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά

Μετά την αργία των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου 2026, οι μαθητές επιστρέφουν στη σχολική καθημερινότητα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Η διάρκεια των διακοπών υπολογίζεται περίπου σε δύο εβδομάδες, προσφέροντας τον απαραίτητο χρόνο για ξεκούραση, γιορτινές δραστηριότητες και οικογενειακές στιγμές.

Η επιστροφή στα θρανία σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου μισού της σχολικής χρονιάς, με ανανεωμένη διάθεση και ενέργεια.

