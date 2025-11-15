Χριστούγεννα στην Αθήνα: Στις 27 Νοεμβρίου ανάβει το δέντρο στο Σύνταγμα

Η Αθήνα μπαίνει δυναμικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με τον Δήμο Αθηναίων να ετοιμάζει μια σειρά εκδηλώσεων που θα γεμίσουν την πόλη με φως και χαρά.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που φέτος έρχεται από τη Βυτίνα Αρκαδίας, θα στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και θα φωταγωγηθεί επίσημα στις 27 Νοεμβρίου, σε μια μεγάλη γιορτή παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Το δέντρο θα φτάσει στην πρωτεύουσα στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα που θα ξεκινήσει και η φωταγώγηση των δρόμων. Ήδη τα συνεργεία του δήμου έχουν αρχίσει δοκιμές σε κεντρικά σημεία, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την εορταστική περίοδο.

«Θέλουμε η Αθήνα να είναι πανέμορφη και λαμπερή. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς για να προλάβουμε και να προσφέρουμε στους πολίτες μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Με το Σύνταγμα να μετατρέπεται σε κέντρο της γιορτής, η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις πιο φωτεινές μέρες του χρόνου.